Ace Combat 7 repéré sur Xbox One

Il y a moins d'un mois, le producteur d'Kazutoki Kono sous-entendait la possibilité de voir le titre arriver sur d'autres supports que la PlayStation 4, et l'on découvre aujourd'hui via l'organisme de classification taïwanais qu'une version Xbox One est justement enregistrée.Dans 90 % des cas (voir plus), l'arrivée d'un titre dans ce genre de listing mène à une officialisation à un moment ou un autre, et reste donc à patienter jusque là.Notons tout de même que ce septième épisode proposera deux campagnes solo sur PS4 : l'une en format « classique », l'autre avec le PS VR. Probable donc qu'en cas de confirmation de la version One, une légère amputation sera donc à prendre en compte.