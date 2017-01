UK : GFK fait le bilan de 2016 UK : GFK fait le bilan de 2016

L'institut GFK lâche son rapport pour l'année 2016 au Royaume-Uni, pointant une inéluctable baisse de régime avec « seulement » 23,7 millions de jeux vendus en boîte sur l'année, contre 28 millions en 2015, et un CA total de 776 millions de livres sterling (928 millions l'année dernière).



Pourquoi inéluctable ? Tout simplement en jetant un œil aux nombreuses désillusions de fin d'année coté ventes pour les éditeurs : Infinite Warfare, Watch Dogs 2, Gears of War 4, Dishonored 2, Titanfall 2… Une hécatombe, surtout quand on compare avec 2015 qui fut une année de gros succès pour des titres porteurs comme Fallout 4, et même des surprises (Rainbow Six Siege). Et si vous voulez jouer la carte de l'étrange comparatif, même si l'on reste chez le même éditeur : Just Cause 3 a fait plus de ventes en 2015 que Final Fantasy XV en 2016, avec même quelques jours de moins au compteur.



Les seuls succès à retenir cette année de l'autre coté de la manche, c'est la 3DS et la PS4 qui font mieux que l'année dernière, la première aidée par Pokémon et quelques belles offres, tandis que la première au pu puiser dans Uncharted 4, FIFA 17 et Battlefield 1, dont le démarrage fait presque aussi bien que Star Wars Battlefront.