[Rumeur] Switch : Grant Kirkhope à la composition sur Mario & Lapins Crétins RPG

On termine l'année avec une petite rumeur de plus, toujours de la part de la très bavarde Laura Kate Dale. Cette dernière nous apprend, via plusieurs de ses sources, que le fameux(un tactical plus précisément) aura à la composition un certain Grant Kirkhope, bien connu des fans de la N64 puisque l'homme a bossé sur la majorité des jeux Rare (et même avant ça sur les Donkey Kong Country Snes). On retrouvera découvrira d'ailleurs son travail dans le prochainde Playtonic, prévu pour le premier trimestre 2017.On rappelle que ce projet Ubisoft devrait arriver dès le lancement de la Switch en mars prochain, et il faudra attendre la conférence Nintendo du 13 janvier pour lever le voile sur cette exclusivité.