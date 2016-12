Japon : la PS4 passe les 4 millions Japon : la PS4 passe les 4 millions

Même si le groupe est actuellement en vacances, Media Create a tout de même tenu à annoncer que la PlayStation 4 avait réussi à franchir le cap des 4 millions de ventes au Japon, donnant donc une base légèrement plus haute que les données de Famitsu. La semaine dernière, la console se serait donc écoulée à 100.238 exemplaires, dont environ 10 % de modèle Pro.



Malgré une baisse de performance des consoles de salon au Japon, la PS4 fait donc quasiment aussi bien que la PS3 en son temps, faisant 1,7 million sur l'année là où le record de la PS3 était de 1,8 million, et dans des conditions identiques coté arguments (2009 : lancement du modèle Slim + FFXIII).



Media Create en profite pour ajouter que la version PS Vita de Minecraft a enfin dépassé son million de ventes (uniquement sur le marché physique, sachant que le titre est très populaire en dématérialisé). Pour info, il s'agit donc d'un des seuls jeux occidentaux à avoir réussi à atteindre ce stade dans toute l'histoire du Japon, avec GTA V et (plus éloigné) Crash Bandicoot premier du nom.