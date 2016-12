Charts Japon : le dernier grand noel de la 3DS

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 19 au 25 décembre 2016, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Les consoles amorcent la dernière ligne droite de 2016 avec sans surprise une 3DS qui (comme chaque année depuis son lancement) est maître du jeu avec 230.000 exemplaires de plus au compteur, lui permettant d'entrevoir les 22 millions LTD pour le prochain rapport. Derrière, la PS4 peut également bomber le torse puisqu'à la ligne d'arrivée, il est somme toute probable que les 4 millions au total seront atteints.D'une manière générale, tous les supports augmentent donc pour les fêtes (avec une Vita assez impressionnante même si l'on en parle peu), sauf la One qui se permet de reculer après avoir osé être au dessus des 1000 deux semaines d'affilée.