Charts Japon : Pokémon & Mario au sommet

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 19 au 25 décembre 2016, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Comme chaque année, la semaine de noël est placée sous le signe de Nintendo qui récupère 16 des 20 places du classement, dont les six premières. Le roi du moment restequi avec désormais 3,5 millions de ventes fait déjà mieux que le total d'(pour le marché physique). Derrière, l'indéniable surprise est incarnée par, considéré de base comme un petit produit de fin de carrière pour la machine et qui n'en finit plus de trouver des intéressés, en poussant toujours plus loin pour atteindre maintenant les 750.000. Le million est désormais une formalité, mais cela ne nous fera pas oublier que le succès de cette version n'est actif qu'au Japon.Un dernier mot tout de même sur. La licence est évidemment en chute sur ce territoire mais son maintien dans le top 10 depuis le lancement devrait lui permettre d'atteindre son million dans les semaines à venir, là encore sans compter les ventes dématérialisées. Toujours ça.