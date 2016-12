FFXIV Stormblood : nouvelles infos & visuels FFXIV Stormblood : nouvelles infos & visuels

La deuxième extension de Final Fantasy XIV a pu se dévoiler plus en détails à l'occasion du récent « Fan Festival ». Stormblood de son nom, cette nouvelle aventure proposera en vrac de rencontrer une nouvelle tribu ennemie avec les Anantas (mi-femme, mi-serpent), de s'adonner aux joies de la nage et la plongée sous-marine en rajoutant que les montures seront également capable d'explorer les profondeurs (pas de combats en revanche) et de prendre enfin en main le mage rouge, livré directement au niveau 50 et qui comme de coutume pourra aussi bien utiliser le corps-à-corps qu'un mixe entre magies blanches et noires (logiquement sans avoir droit aux meilleurs sorts de chaque catégorie pour compenser).



De nouveaux raids seront évidemment au programme, dont « Oméga » déjà évoqué (8 joueurs). La plus grosse surprise vient en revanche d'un certain Yasumi Matsuno qui non sans surprise a annoncé son retour dans la franchise en œuvrant sur un Raid spécial au nom très évocateur (« Retour à Ivalice ») qui sera accessible à 24 joueurs en simultanée. Il faudra en revanche patienter pour découvrir images et vidéos de ce dernier point.



Final Fantasy XIV : Stormblood sortira le 20 juin 2017 sur PC et PlayStation 4.