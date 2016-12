Atlus tease son ''Project Re Fantasy''

Comme prévu, Atlus a donc dévoilé le premier teaser de sonet, on s'y attendait, il n'y a absolument rien à apprendre de nouveau sur ce mystérieux RPG qui sera une nouvelle licence apparemment ambitieuse, souhaitant toujours bousculer la routine dans le genre, comme l'a faitetUn petit tour du coté du site web nous permet au moins de découvrir les artworks en belle qualité, ainsi que les têtes d'affiche qui s'occuperont de ce chantier qui n'a encore ni date de sortie, ni de support annoncé.Katsura HashinoShigenori SoejimaShoji MeguroYuichiro Tanaka, Azusa KidoAtsushi Watanabe, Kenichi GotohYujiro Kosaka, Toshiyuki Niida, Hirotaka MizunoYasuhiro Akimoto, Hiroki FujiokaÉvidemment, l'équipe recrute actuellement mais sachez que la totalité des précités ont travaillé sur(et généralement les deux précédents), en plus d'autres cas comme. Du beau monde donc. De son coté, Atlus USA s'est déjà chargé de lâcher un communiqué de presse, évoquant le projet comme un nouveau point de départ à la SMT & Persona, revenant aux racines du J-RPG avec de l'heroic-fantasy, mais en incluant la patte Atlus qui fera toute la différence.Un mot du producteur :Atlus indique enfin que Shigenori Soejima (concepteur de personnages) et Shoji Meguro (compositeur) continuent en parallèle de travailler sur la licence