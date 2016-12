Quelques visuels pour le prochain Atlus Quelques visuels pour le prochain Atlus

En attendant l'ouverture du site officiel (demain) qui apportera peut-être quelques nouvelles informations, voici toujours une poignée de concept-arts pour le futur gros RPG d'Atlus, actuellement en début de développement avec au casting Katsura Ashino (directeur de Persona 5), Shigenori Soejima (directeur artistique) et Shoji Meguro (à la composition).



Produit dans le cadre d'un nouveau studio (« Studio Zero »), la présence de têtes connues n'empêchera pas le projet d'être très différent des piliers que sont Persona et Shin Megami Tensei, tout en voulant garder cette voie à contre-courant avec les productions classiques du RPG japonais.



Pas de support(s) annoncé(s) pour le moment.



Note :

La Team Persona planche de son coté sur un nouveau chantier, sans qu'aucun indice ne soit donné.