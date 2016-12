Une démo VR pour Disaster Report 4 Plus Une démo VR pour Disaster Report 4 Plus

Souhaitant que chacun sache que Disaster Report 4 Plus est compatible PS VR, Granzella balancera donc une démo jouable exclusif au casque de Sony, et ce courant janvier sur le PS Store japonais. Notons que le produit final pourra lui être joué de manière classique sans réalité virtuelle.



Reporté il y a des années (prévu à la base sur PS3) à cause de la crise de Fukushima, le titre sortira au Japon courant 2017, et l'équipe semble déjà avoir une localisation en tête puisque le site officiel dispose désormais de sa page en anglais.