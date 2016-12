Super Mario Run : 40 millions d'intéressés en 4 jours Super Mario Run : 40 millions d'intéressés en 4 jours

Le succès de Super Mario Run se confirme, Nintendo annonçant avoir franchi le cap des 40 millions de téléchargement en 4 jours dans les 150 pays où le titre a été lancé, on rappelle uniquement sur l'AppStore. Record du meilleur démarrage pour un titre iOS, même s'il est difficile d'établir un chiffre de ventes précis puisque le jeu est gratuit au téléchargement, ne demandant les fameux 10€ qu'après avoir terminé les trois premiers niveaux.



Nintendo tempère tout de même en indiquant que le titre est dans le top 10 des jeux ayant le plus rapporté d'argent sur l'AppStore pendant cette semaine de lancement, et ce dans une centaine de pays. On peut donc légitimement dire que plusieurs millions de joueurs ont sorti la carte-bleue.



Reste que pour les actionnaires, faire le choix d'un prix unique plutôt qu'une orientation F2P avec micro-paiements (ce n'est vraiment pas le même marché) sera synonyme d'un gain moindre sur la longueur, et la réaction ne s'est pas faite attendre : Nintendo a perdu 7 % de valeur boursière à Tokyo ce lundi.



Il faudra voir sur quel modèle se reposera l'éditeur pour les futurs Fire Emblem et Animal Crossing, prévu eux avant mars 2017.