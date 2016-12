Final Fantasy XV : détails de la MAJ 1.03 Final Fantasy XV : détails de la MAJ 1.03

Square Enix a lâché il y a quelques heures la MAJ 1.03 de Final Fantasy XV qui, comme promis, apportera enfin le New Game + ainsi que divers correctifs. Un peu plus de 3Go pour pouvoir recommencer l'aventure avec toutes les choses suivantes :



- Expérience et niveau de vos persos

- Points dans l'arbre de compétences

- Niveaux de compétences persos (pêche, photo, etc.)

- Toutes les tenues et armes (hors Lame spéciale de Noctis)

- Tous les objets, les gils, les accessoires, les magies…

- Les recettes de cuisine d'Ignis

- Les améliorations de votre voiture

- L'évolution de votre Chocobo

- Les armes royales



En revanche, tout ce qui est lié à la progression (scénario, quêtes annexes, chasse…) devra être repris à zéro. A ce propos, même votre rang de chasseur reviendra à son stade initial.



Malheureusement, les développeurs n'ont pas eu la bonne idée de rajouter une difficulté supplémentaire pour l'occasion, limitant un peu l'intérêt de cette feature. Pour le moment en tout cas.