Le prochain Atlus sur console(s) de salon ? Le prochain Atlus sur console(s) de salon ?

C'est ce vendredi que Atlus dévoilera son prochain gros RPG, exploitant le thème « Fantasy » mais avec une approche différente des standards du genre, sans qu'on en sache plus pour le moment.



Il ne faudra probablement pas s'attendre à de la grosse présentation vu que son producteur (également responsable du récent Persona 5) évoque un jeu en début de développement, dont le chantier demandera un temps « raisonnable » pour être terminé.



Indice tout de même : si l'équipe ne peut encore rien dire sur la ou les plates-formes dédiées, Hashino sous-entend clairement qu'il devrait s'agir d'un jeu pour console de salon (donc 3DS, Vita et smartphones écartés).



Note :

On rappelle encore une fois qu'il ne s'agira ni d'un Persona, ni d'un Shin Megami Tensei.