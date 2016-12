Battlefield 1 prépare sa première extension Battlefield 1 prépare sa première extension

C'est en mars 2017 que sortira la première extension (sur quatre) de Battlefield 1, intitulée « They Shall Not Pass » et qui permettra de réparer une injustice du jeu d'origine : la présence de l'armée française, intégrée aux cotés de nouvelles cartes qui prendront pour inspiration Verdun ainsi que la bataille de Soissons.



Quelle que soit la date choisie, ceux qui possèdent le Season Pass pourront chopper l'extension deux semaines avant les autres.