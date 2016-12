Crytek : une restructuration massive Crytek : une restructuration massive

Crytek continue de subir une crise qui dure depuis un bon moment. Alors que de nombreux rapports évoquaient des employés sans salaire depuis quelques mois, le groupe a décidé de trancher dans le vif en fermant cinq de ses filiales : Budapest, Sofia, Istambul, Séoul et Shanghai. Selon Kotaku, la licence Warface serait désormais aux mains des Russes, l'éditeur ne pouvant probablement plus en assurer le maintien.



Aujourd'hui, Crytek, c'est donc uniquement la maison-mère de Francfort et la filiale de Kiev, le groupe comptant avant tout plancher sur son moteur le CryEngine, tout en tentant de se restabiliser vers le développement de AAA, sans annoncer de choses claires pour le moment.