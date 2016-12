UK : GTA V s'offre le record absolu UK : GTA V s'offre le record absolu

GTA V continue d'enchaîner les records dans son coin, et on se tourne cette fois du coté du Royaume-Uni où après s'être offert la médaille du jeu le plus vendu en l'espace de 24h, le bébé de Rockstar s'octroie maintenant le record absolu : avec 6 millions d'exemplaires écoulés outre-Manche (sans le dématérialisé), il s'agit aujourd'hui du jeu le plus vendu de l'histoire sur ce territoire. Tout simplement.



Note : En 170 semaines depuis son lancement sur PS360, le titre fut présent environ 130 fois dans le top 10.



Rappelons que selon le dernier rapport de Take-Two, GTA V a été distribué à 70 millions d'unités à travers le monde, en faisant « potentiellement » le plus grand succès jamais vu. Potentiellement, car il existe encore des cas comme Wii Sports, mais qui était fourni avec chaque machine ou presque.