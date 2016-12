Le prochain Atlus sera dévoilé vendredi Le prochain Atlus sera dévoilé vendredi

Les caisses remplies depuis le lancement de Persona 5, Atlus peut passer à la suite du programme et déclare que son prochain RPG sera dévoilé ce 23 décembre via NicoNico à 20h00 au Japon (donc en début d'après-midi chez nous).



Un « RPG Fantasy » plus précisément, développé au sein d'un nouveau studio simplement nommé « Studio Zero », et dirigé par Katsura Hashino, justement directeur de projet sur Persona 5.



En attendant les premières infos, ce dernier a lâché un premier commentaire sur ses intentions :



« Il y a 25 ans, Atlus sortait son premier RPG. A l'époque, les histoires de RPG étaient majoritairement dans des mondes ''Fantasy'' et la série Shin Megami Tensei fut une sorte d'opposition, suivi par son spin-off Persona. […] En plus de continuer à travailler sur ces franchises, quelle sera notre approche dans un nouveau RPG ? Tout simplement contester les normes du genre que les joueurs consomment depuis des décennies. Le chantier est sur le point de débuter. »



Un premier artwork est disponible.