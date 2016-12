[LEAK] Les specs finales de la Switch

Coincé entre Eurogamer et Laura Kate Dale, Nintendo voit, impuissant, toutes ses surprises du 13 janvier (hors vidéo heureusement) filer sur la toile. Et une fois de plus, c'est le premier qui vient ajouter qu'une couche avec des infos valider par la seconde, où l'on parle ici des specs techniques finales de la Switch, avec néanmoins quelques petites inconnues dans le lot.Pour les amateurs techniques, ça se passe doncet pour ceux qui veulent un résumé de la situation, on aura donc deux configurations avec un léger gain de puissance lorsque la machine passe en mode « salon ». Dans les deux cas, si l'on reste légèrement supérieur à de la Wii U, c'est surtout nettement inférieur à la PS4 comme la One (ne parlons même pas des évolutions Pro/Scorpio). Un point pas si important si on la prend comme une portable (et du point de vue de plusieurs développeurs japonais), mais peut-être plus embêtant face aux gros éditeurs occidentaux.Comme souvent, le prix de la console sera déterminant, tout comme les produits Nintendo qui débouleront dessus.