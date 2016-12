Charts US : le rapport de novembre Charts US : le rapport de novembre

Le premier rapport NPD (davantage de précisions la semaine prochaine) vient de tomber, permettant de constater qu'en novembre aux USA, Pokémon Soleil & Lune est en combinant les deux versions le titre le plus vendu du mois, incarnant le meilleur lancement de l'histoire de la franchise (+8 % par rapport à Noir & Blanc, avec 19 jours de moins au compteur), et ce sans compter le dématérialisé.



1. Call of Duty : Infinite Warfare

2. Battlefield 1

3. Pokémon Soleil

4. Pokémon Lune

5. Titanfall 2

6. NBA 2K17

7. Madden NFL 17

8. Watch Dogs 2

9. Skyrim Special Edition

10. FIFA 17



Hormis cela :

- La PS4 est première des ventes

- Le bundle PS4 Slim + Uncharted 4 incarne 30 % des ventes hardware sur le mois

- La 3DS est en hausse de 59 % par rapport à novembre 2015

- La NES Mini, en quasi rupture totale, fait 196.000

- TitanFall 2 et Watch Dogs 2 profitent du Black Friday pour faire un très bon second mois



Note :

Le rapport s'arrêtant au 26 novembre, FFXV ne sera donc comptabilisé que le mois prochain.