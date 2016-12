Call of Cthulhu : nouvelles images Call of Cthulhu : nouvelles images

Toujours dans l'ombre, la nouvelle adaptation de Call of Cthulhu se montre discrètement avec cinq nouvelles images supplémentaires pour illustrer l'ambiance dans ce jeu d'aventure narratif, délaissant toute forme d'action pour privilégier les phases de dialogues et d'enquêtes, avec bien entendu ce qu'il faut de paranormal. Prévu pour 2017 sur PC, PS4 & One.



On en profite pour rappeler qu'une autre adaptation de l'oeuvre de Lovercraft est également au programme chez Frogwares, intitulé The Sinking City, mais n'ayant pas donné de nouvelles depuis six mois.