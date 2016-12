FFXV : première MAJ & packs d'objets FFXV : première MAJ & packs d'objets

Final Fantasy XV amorcera la première étape de son suivi le 22 décembre avec l'arrivée d'une mise à jour qui ajoutera le New Game + ainsi que de nouvelles options pour les photos prises par Prompto (ajout de cadres notamment).



Et ce n'est pas tout puisque deux premiers packs arrivent, en version gratuite pour tous mais également pour ceux qui possèdent le Season Pass (donc avec davantage d'items). Voici donc.



Pack #1 (22 décembre)

- Un item musical permettant de gagner plus de PC quand vous décrocher un rang A+ en offensif après un combat.

- Un item qui bloque l'expérience.

- Un pass pour le carnaval (à utiliser en janvier)



Et en plus pour ceux qui ont le Season Pass :

- Divers anneaux dont un de résistance qui permet à vos alliés de subir moins de dégâts si vous les touchez avec une magie de feu.

- Des items musicaux comme décrits plus haut mais dédié à la vitesse et la technique.

- Un item permettant d'améliorer le loot laissé par les ennemis.

- Un badge pour offrir à Noctis un sprint illimité.



Pack #2 (fin janvier)

- Ouverture du « Moogle Chocobo Carnival »

- T-Shirt Choco Mog



Et pour ceux qui ont le Season Pass :

- Une tenue spéciale carnaval

- Nouveaux cadres pour les photos de Prompto