Toukiden 2 : pas avant le printemps en occident Toukiden 2 : pas avant le printemps en occident

Au départ prévu pour le début d'année prochaine, Toukiden 2 n'arrivera finalement qu'au printemps 2017 en occident comme l'affirme le compte Twitter de Koei Tecmo, qui ne cherche d'ailleurs pas à évoquer pour le moment les versions concernées (PS4 pour sûr, et reste donc à voir pour la Vita et éventuellement le PC).



On ignore également si cela concernera également la version F2P lâchée au Japon en octobre dernier, donnant accès au jeu complet mais avec évidemment de multiples restrictions et un tas de micro-paiements.