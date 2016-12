Shenmue III : trois nouveaux visuels Shenmue III : trois nouveaux visuels

YS Net l'avait promis et il est donc désormais possible dès à présent de réserver la version PC de Shenmue III sur le site officiel du jeu (Shenmue.link, en notant que ça rame un peu en ce moment), au prix de 29$ pour la version dématérialisé et 60$ si vous souhaitez une belle boîte.



De la précommande payable de suite, permettant donc de continuer à financer le produit qui s'approche des 6,7 millions de dollars en budget. Trois nouvelles images sont lâchées pour l'occasion (d'un build évidemment non finalisé), Yu Suzuki rajoutant de son coté que les différents scénarios sont quasiment achevés, et que le travail avance bien sur tous les autres aspects : motion-capture, mini-jeux, doublage, combats, etc.



Ce troisième épisode est censé arriver en fin d'année prochaine sur PC et PS4 mais autant être prêt de suite pour un éventuel changement de plan.