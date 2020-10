H. P. Lovecraft rencontre l'univers cyberpunk.Dans un avenir lointain post-apocalyptique, ce qui reste de la population humaine vit dans une citadelle fermée appelée Domed City Providence, créée pour survivre dans un environnement extérieur rude. Dans ce dernier refuge de l’humanité, Randolph Carter, membre d’un groupe notoire de hackers appelé ODIN, découvre par hasard la terrifiante vérité, vérité qui pourrait déchirer sa santé mentale et l’amener à remettre en question son existence même.

posted the 10/17/2020