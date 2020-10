Tests

Dépouillé sauvagement tel un stock de Next Gen en libre accès le mois prochain, la pauvre Wii U voit l’une de ses dernières exclusivités partir vers la Switch pour les mêmes raisons que d’habitude : organiser un planning et accessoirement donner une deuxième chance à un titre sorti sur la « mauvaise » console.donc, titre qui me donne encore de mauvais souvenirs non pas pour le jeu lui-même qui reste peut-être le meilleur épisode de la série, mais tout simplement parce que testé à une époque où votre serviteur était en bien mauvaise santé, avec une fièvre d’un level à me donner des hallucinations : des pikmins m’attaquaient dans mon lit. C’était quelque chose, vous ne vous rendez pas compte. 7 ans plus tard, il était donc temps d’effacer le passé pour s’y remettre dans de bonnes conditions sanitaires, personnelles du moins.L’heure n’est pas encore à une review complète de cette édition dite Deluxe mais avoir pu poser mes mains sur une version avant la sortie m’a donné la possibilité d’évoquer avant l’heure l’un des principaux ajouts par rapport au titre sorti sur Wii U : le mode coopération (uniquement en local). J’ai donc été délogé un de mes rejetons qui, devant la présentation de Steve dans, bavait autant que moi devant l’annonce d’un nouveau, afin de lui faire connaître toutes les joies de cette licence à mi-chemin entre l’exploration et le STR light. J’étais d’ailleurs bien curieux du résultat d’une feature bricolée alors qu’on parle de base d’une expérience purement solo, pour son mode histoire du moins, et je reconnais qu’on ne s’en sort pas trop mal même s’il y a quelques points noirs. Le jeu a notamment le mérite d’adapter le coop quelle que soit la situation : si un seul des trois personnages jouable est disponible à l’instant T, alors le deuxième joueur incarnera provisoirement son ghost avec les mêmes fonctions que d’habitude. Heureusement.On n’y perd pas trop en visibilité et il faut reconnaître que c’est un petit plus pour le partage des tâches, surtout dans ces situations d’origine où les deux membres sont séparés. C’est là que le coop brille le plus (alors que, encore une fois, ce n’était même pas pensé pour) et on sent déjà venir gros comme une baraque quelque chose qui va totalement aller dans cette direction pour unprétendument terminé depuis des plombes. Mais malheureusement, pour l’heure et pour cette réédition, on sent quand même que l’option a été rajoutée un peu trop rapidement et aurait mérité davantage d’attention. Le simple fait de bloquer le deuxième joueur si le premier ouvre la map est déjà une erreur toute bête, mais le plus gros problème va venir de la gestion des pikmins : les compagnons allant vers celui qui donne le coup de sifflet, nombreux seront les moments où un seul joueur se retrouvera à diriger la totalité de la troupe, pour devoir ensuite rendre du stock en les envoyant « un par un » à l’autre. Une simple touche de partage équitable aurait suffit à arranger les choses dans la majorité des cas mais il faudra faire sans, preuve que le coop ne restera qu’un petit bonus qui ne transcendera pas l’expérience d’origine, et il est même probable que beaucoup continueront de mieux l’apprécier en solitaire.