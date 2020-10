À moins de deux mois du lancement de la PlayStation 5, nous sommes impatients de proposer à nos fans une nouvelle expérience de jeu encore plus immersive. Nous avions déjà évoqué les sensations de jeu plus réalistes que procure la manette sans fil DualSense. Aujourd’hui, nous allons nous attarder sur la technologie Tempest 3D AudioTech, en vous indiquant comment elle va révolutionner l’environnement sonore des jeux vidéo et comment en profiter.



Le casque-micro sans fil PULSE 3D, bientôt disponible, a été conçu pour exploiter au maximum l’audio 3D (nouvelle image disponible ci-dessus). Doté d’un design élégant, de deux microphones à réduction de bruit de fond et de commandes faciles d’accès, ce casque offre une expérience exceptionnelle sur PS5 et PS4. Il plongera les utilisateurs de la PS5 dans une ambiance sonore hors du commun, mais il existe d’autres moyens de profiter de l’immersion dont nous vous parlions dans notre dernier communiqué présentant les caractéristiques techniques de la console.



Vous pourrez utiliser l’audio 3D sur la PS5 avec le casque que vous possédez peut-être déjà, en le branchant soit à la console à l’aide d’un câble USB, soit à la manette sans fil DualSense par le biais de sa sortie casque 3,5 mm.



Si l’utilisation d’un casque est actuellement indispensable pour profiter pleinement de l’audio 3D sur PS5, comme le mentionnait Mark Cerny dans son discours « Road to PS5 » en mars dernier, nous travaillons également sur un son surround virtuel qui sera diffusé directement par les haut-parleurs des téléviseurs. Ce son surround virtuel émis par le téléviseur ne sera pas disponible à la sortie de la PS5, mais il s’agit d’une fonctionnalité qui nous tient à cœur, sur laquelle nos ingénieurs travaillent sans relâche.



En attendant, vous pouvez profiter de la technologie Tempest 3D AudioTech sur de nombreux jeux PS5 avec un casque compatible. Les fonctionnalités audio 3D concerneront plusieurs titres, notamment Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man: Remastered, Astro’s Playroom, Gran Turismo 7, Returnal, Destruction AllStars, Demon’s Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart, Sackboy: A Big Adventure, Resident Evil 8 et beaucoup d’autres.