Par le développeur de Bastion / Transistor / Pyre.Dans la peau de l'immortel prince des Enfers, vous manierez les pouvoirs et les armes mythiques de l'Olympe pour vous libérer des griffes du dieu des morts en personne, développant vos forces et dévoilant de nouveaux secrets à chaque nouvelle tentative d'évasion.

Version 1.0 : Des nouveautés et des améliorations accompagnent le lancement de la version 1.0, parmi lesquelles : une vraie fin à l’histoire, de nouvelles intrigues pour chacun des 30 personnages doublés du jeu, cinq nouveaux morceaux de musique, une nouvelle variante d’arme pour l’aspect caché des Poings jumeaux, une toute nouvelle version du dernier combat de boss, de nouveaux éléments à débloquer en fin de jeu ou encore des succès Steam ! Et pour couronner le tout, d’innombrables améliorations audiovisuelles et résolutions de bugs nous permettent de présenter une version d’Hades au sommet de sa splendeur.

