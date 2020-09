A savoir : Le titre a été développé pendant six ans par une personne, Alan Edwardes.

Éditeur : Alan Edwardes Développeur : Alan Edwardes Genre : FPS/Aventure Disponible sur PC Prévu sur Switch/XOne Date de sortie : Q4 2020 (Switch) -plus tard sur XOne- Langues : Français / Anglais / Allemand / Bulgare / Néerlandais / Russe / Turc / Tchèque / Japonais / Polonais / Chinois / Espagnol / Finnois / Italien / Portugais.

posted the 09/16/2020 at 05:35 PM by nicolasgourry