Éditeur : Focus Home Interactive

Développeur : Lightbulb Crew

Genre : T-RPG

Disponible sur PC/PS4/XOne

Prévu sur Switch

Date de sortie : 10 Septembre 2020

Langues : Français / Anglais / Chinois / Allemand / Coréen / Russe.

Vous êtes le dernier espoir de l'Humanité. Échos de la Mère, une guerrière légendaire, les Sœurs forment l'ultime rempart se dressant face à Souffrance.Menez votre armée de Sœurs au combat. Vos prouesses forgeront leur destin, et chaque bataille façonnera leurs compétences et leur personnalité. Sacrifiez certaines de vos Sœurs pour soigner les autres - les survivantes en ressortiront plus fortes, prêtes à livrer la bataille suivante.