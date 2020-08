Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Luis Antonio

Genre : Aventure/Narratif

Prévu sur PC/XSX/XOne

Date de sortie : 2020

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Polonais / Russe / Chinois / Espagnol / Portugais.

C'est un thriller interactif.La tension onirique de The Shining , la claustrophobie de Fenêtre sur cour et la structure fragmentée de Memento L’originalité du jeu, c'est l'idée de la boucle temporelle (de 12 minutes).Avec les voix de James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe.Quand une soirée romantique avec votre femme tourne au cauchemar lorsqu'un détective de la police s'introduit dans votre maison, l'accuse de meurtre et vous bat à mort...