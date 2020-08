Développeur : Fast Travel Games

Genre : Horreur/Narratif

Prévu sur PC/PS4

Date de sortie : Début 2021

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Chinois / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Espagnol.

Le développeur de The Curious Tale of the Stolen Pets et Apex Construct Il s'inspire des jeux comme : Amnesia : The Dark Descent et Alien : Isolation.Nous sommes dans le même univers que Vampire : The Masquerade.Même les morts sont terrifiés à l'intérieur du manoir Barclay. En tant que Wraith, percez ses secrets et cachez-vous des sinistres Spectres qui vous suivent.