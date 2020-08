Par le développeur deVous incarnez Ember. Vous êtes pris au piège dans un endroit déroutant, à la recherche de sens et d'un chemin de retour.

Éditeur : Hello Games Développeur : Hello Games Genre : Aventure Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : 27 Aout 2020 Langue : Anglais / Français / Allemand / Italien / Portugais / Espagnol / Chinois / Japonais / Coréen / Russe / Turc.

posted the 08/26/2020 at 04:10 PM by nicolasgourry