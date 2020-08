Éditeur : THQ Nordic

Développeur : Mimimi Games

Genre : Stratégie

Disponible sur PC/PS4/XOne

Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Coréen / Russe / Chinois / Japonais / Polonais.

Mise à jour 1.3

DLC “Baron’s Challenge” Gratuit Update #2

-4 nouvelles missions.

Dans ce prologue très attendu du fameux Desperados : Wanted Dead or Alive, John Cooper s'alliera avec Kate, une fiancée en cavale, Doc McCoy, un étrange tueur à gages, Hector, un gigantesque trappeur et Isabelle, une femme mystérieuse venant de la Nouvelle-Orléans. En quête de rédemption, Cooper et son équipe parcourront des villes de campagne, des marais et des rivières, avant un affrontement final digne des plus grandes légendes du Far West.