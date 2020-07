Vidéo Gameplay

Editeur : Modus Games

Développeur : Dreams Uncorporated / SYCK

Genre : Aventure/RPG

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch/Stadia/PS5/XSX

Date de sortie : 17 Novembre 2020 (PC/PS4/XOne/Switch/Stadia)

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Chinois / Espagnol / Italien.



Pour la version Switch, la démo est disponible au USA et le 21 Juillet en Europe.

Inspirés par des JRPG tels que Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Valkyrie Profile ou encore Bravely Default et Persona 5.Scrutez le passé, agissez dans le présent et découvrez comment vos choix affectent dynamiquement le futur, tout cela simultanément sur un seul écran ! Rejoignez la chronomancienne Crisbell, tout juste éveillée, et ses compagnons fantastiques dans un monde onirique qui fait face à un sombre futur. La puissante Impératrice du temps et ses forces menacent d'abattre un cataclysme destructeur sur Crystallis et les quatre autres royaumes de la région.