Vous incarnez Kaze et sauvez votre ami Hogo d'une malédiction qui répand le chaos à travers les îles.

Éditeur : SOEDESCO Développeur : Vox Game Studio Genre : Plateformes Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : 2020 Langue : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Russe / Japonais / Chinois / Thaï. -Le jeu sortira en version dématérialisé et en version physique-

Who likes this ?

posted the 07/20/2020 at 01:15 PM by nicolasgourry