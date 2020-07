Éditeur : Humble Games

Développeur : Endlessfluff Games

Genre : RPG/Stratégie

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 31 Juillet 2020 (PC)

Langue : Anglais / Japonais / Chinois.

Il y a longtemps, le monde de la magie était séparé du monde naturel par les portes élémentaires. Un jour, le sceau des portes a été brisé, inondant le monde naturel de créatures féeriques magiques autrefois considérées comme des mythes. La fusion des mondes était imparfaite et une grande partie des terres étaient déchirées. La dévastation a coûté la vie à la plupart de la population de créatures naturelles et faes. Ceux qui ont survécu ont forgé une nouvelle vie dans les ruines des anciens mondes, mais la tension croissante entre l'homme et les faes menace d’achever ce qui a commencé avec l'ouverture des portes.