Voici donc un résumé (il n'y a qu'une partie des jeux montrés) :Annonce :-Azure Striker Gunvolt 3 / Éditeur : Inti Creates / Développeur : Inti Creates / N.C. (Switch)-Picross S : Mega Drive & Mark III Edition / Développeur : Jupiter / N.C. (Switch)Autres jeux :-Bloodstained : Curse of the Moon 2 / Éditeur : Inti Creates / Développeur : Inti Creates / 10 Juillet 2020 (PC/PS4/XOne/Switch)-Sumire / Éditeur : GameTomo / Développeur : GameTomo / N.C. (PC/Switch)Pour suivre l’événement Twitch PS : Je rajouterais des jeux au fur et à mesure de l’événement.

C'est un événement consacré à des jeux indépendant japonais, il se déroule du 27 Juin au 28 Juin 2020. Il y a 78 jeux officiellement annoncés qui seront présentés et des annonces inédite en plus.

posted the 06/27/2020 at 06:35 AM by nicolasgourry