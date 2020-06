CyberFix

À

E3

Summer of Gaming

Sony

Microsoft

Nintendo

The Last of Us Part II

Naughty Dog

Half-Life Alyx

Final Fantasy VII Remake

Cyberpunk 2077

Night City

CD Projekt

Playstation 3

Xbox 360

Mike Pondsmith

Ben Kenobi

Mustafar

Johnny Silverhand

Keanu Reeves

Deep Dive



Sur un plan théorique, le retour en grâce de Silverhand dans la sphère Cyberpunk s’inscrit dans une volonté manifeste d’offrir à cette nouvelle production un personnage phare avec lequel le publique peut interagir à défaut de pouvoir s’y identifier. Conçue telle une coquille à demi-vide, V est une personnalité de façade pour le joueur libre de lui insuffler une âme au travers de son look et de sa personnalité future. Je suis, tu es, nous sommes V et son existence n’est régie que par associations des choix à leurs conséquences directes ou indirectes. En passant du jeu de rôles sur papier aux écrans de nos téléviseurs, les fiches personnages ainsi que les dés cèdent leur place à l’interactivité plus immédiate permise par le jeu vidéo mais le principe reste peu ou prou similaire : un contexte, un personnage, un scénario. Dans tout cela et depuis l’annonce de la participation de Keanu Reeves pour lui prêter un peu de son image visuelle et sonore, Silverhand a tout lieu de prétendre au titre de pion le plus émérite du gigantesque échiquier imaginé par Mike Pondsmith. Aussi faut-il préciser que cela fut déjà plus ou moins le cas avec l’ultime extension à Cyberpunk dans sa version 2020 : Firestorm . Avant cela le bon Johnny n’avait en effet d’intérêt qu’entant que figurant peuplant tout le « star-system » de la saga.



Un personnage que l’on retrouvait certes avec grand plaisir dans toutes ses aventures a travers les colonnes de livres de jeux qui restaient néanmoins sommes tout inaccessibles par voie officielle. Aussi et jusqu’à l’arrivée de Firestorm donc, sa participation à un scénario ne dépendait qu’à la bonne foi d’un maître du jeu à l’esprit débordant suffisamment d’idées pour absorber toute une tablée dans un contexte de son propre cru. De la fan-fiction pour résumer la chose sans arrières pensés péjoratives. Ce qui constitue d’ailleurs une prérogative essentielle a l’essor d’un titre du genre ne comportant généralement qu’une poignée de scénarios principaux assortis de leurs règles spécifiées par l’auteur en personne seul garant des fondations de son univers et que les utilisateurs peuvent venir garnir de leur imaginaire a l’envie. Alors les extensions entrent en scènes et le cycle se perpétue jusqu’à épuisement de part et d’autre. Car le succès d’un jeu de rôles papier ne se mesure pas seulement en chiffre, il faut encore savoir susciter l’inspiration et c’est pour cette raison qu’a la manière de Cyberpunk 2020, d’autres ténors du milieu arrivent encore à subsister même après cessation d’activités par le concours de l’inventivité inépuisable des fans.





VGX

Marcin Przybyłowicz

Grimes

Elon Musk

Cyberspace

Lizzy Wizzy

Saburô Araska

Alt Cunningham

V

Edgerunner

Badlands









Red Engine 4

Enhanced

Night City Wire

Fable

Playstation 5







Si les premiers bruits de couloirs estiment la diffusion live du Night City Wire à 18H (heure locale) pour une durée de 25 minutes , la presse sera quant à elle tenue au silence une journée de plus, exception faite de Geoff Keighley , premier intervenant autorisé à prendre la parole. Un petit mot sur cette fameuse phase de tests internationale avec pour commencer l’interdiction formelle pour les participants de ne rien filmer de leurs exactions à Night City. Ce qui n’empêche en rien certaines langues de se délier, notamment un journaliste Chinois tout fier d'avouer avoir créé un personnage féminin avec "un gros pénis", hype. Plus mesuré (sans mauvais jeu de mots), l'un de ses compatriotes a quant à lui décider de parler de "miracle" au terme de ses quatre passées sur le jeu. Comme de coutume, nos chers amis les journalistes ne font donc pas dans la demi-mesure (sans mauvais jeu de mots toujours). Point notable, la « Braindance », technique fictionnelle de projection mentale via réseau et matériel dédié est d’or et déjà annoncée comme point d’orgue des annonces. Heureuse coïncidence d’en avoir déjà évoqué la teneur a cette adresse ...



UP : Tout n'est question que de timing, dans leur grande bonté CD Projekt vient ide dévoiler une nouvelle série de Screenshots dont certains directement issus de leur collection a l'effigie de Cyberpunk 2077 a télécharger gratuitement sur GOG. Le tout assortie de quelques concepts arts dont vous pouvez retrouver un échantillon juste en dessous. Notez enfin que le compte twitter officiel du titre évoque clairement la notion "d'épisodes" pour le Night City Wire, de quoi en tirer les conclusions qui s'imposent...