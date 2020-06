Développeur : Sabotage Studio

Genre : RPG

Prévu sur PC/Consoles

Date de sortie : 2022

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par le développeur deC'est une préquelle de The messenger.L'histoire tournera autour de la thématique de l'amitié reliant six personnages jouables.Valere et Zale, des jeunes aspirants qui s'entraînent pour devenir des guerriers Solstice, la dernière ligne de défense du pays contre les créations monstrueuses du Fleshmancer.