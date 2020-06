pour Sony, les jeux exclusifs sont "extrêmement importants". Plus important, je pense, qu'ils ne l'ont jamais été. Grâce à leur proximité avec les concepteurs du système, les studios de PlayStation sont en mesure de tirer le meilleur parti des performances du système, ce qui est un attribut très précieux pour un détenteur de plateforme. [PlayStation] peut compter sur un réseau de studios qui peut vraiment mettre en valeur les innovations que nous essayons de faire passer ... quand les exclusivités sont aussi puissantes que Spider-Man ou Horizon de Marvel, ce sont des jeux importants auxquels les gens veulent jouer".

"Gran Turismo® 7 va bénéficier de presque toutes les améliorations technologiques que nous avons apportées à la PlayStation 5", déclare Rutter. "Les temps de chargement seront presque nuls par rapport à ce qu'ils ont été dans le passé. Assis dans le cockpit, l'audio 3D vous permet d'entendre le grondement de tonnerre d'une Ferrari derrière ou devant vous, et vous pouvez reconnaître la différence entre ce bruit et celui du moteur d'une Maserati. En conduisant la voiture à l'aide du contrôleur DualSense, vous aurez une sensation différente entre vos mains, du goudron lisse et ondulé d'une piste de course, par rapport à la sensation de gravier sur une piste de gravier. Appuyer sur un accélérateur souple sera très différent d'appuyer sur une pédale de frein ou une palette de vitesse rigide".