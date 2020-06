Entièrement recréé de zéro, Nongunz : Doppelganger Edition est une version remasterisée du jeu original incluant deux nouveaux modes : Arène et Coopération locale !Chaque partie commence dans le cimetière en noir et blanc d'un donjon gothique en constante évolution truffé de cauchemars issus de viscères humains.

Like

Who likes this ?

posted the 06/09/2020 at 08:40 PM by nicolasgourry