Dans la veine de la série(de l'époque SNES).-Durée de vie entre 40 et 80 heures.-7 zones uniques et des secrets cachés un peu partout.-120 types d'ennemis, dont plus de 30 combats de boss.-8 donjons expansifs.-100 techniques de combat.-Plus de 100 quêtes de grande variété.-Plus de 60 pistes de musique.

posted the 06/09/2020 at 06:55 AM by nicolasgourry