Vous êtes dans la peau d'un membre de la « Grim Squad », une unité d'intervention fondée par Hades en personne pour infiltrer l'Abyss et vaincre les Nouveaux Dieux. La mort ne sera jamais la fin pour vous ; au contraire, vous en ressortirez toujours plus puissant.

posted the 06/08/2020 at 02:55 PM by nicolasgourry