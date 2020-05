Vous y incarnez trois enfants nommés Greak, Adara et Raydel, que vous guiderez à travers les terres d'Azur. Contrôlez chacun d'eux à tour de rôle, et utilisez leurs compétences uniques pour échapper à l'invasion Urlag.

Like

Who likes this ?

posted the 05/14/2020 at 02:25 PM by nicolasgourry