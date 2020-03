Éditeur : Awesome Games Studio

Développeur : Awesome Games Studio

Genre : Action/Plateforme/Roguelite

Disponible sur PC (Accès Anticipé)

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 8 Mai 2020

Langues : Français / Anglais / Polonais / Allemand / Espagnol / Russe / Chinois.

Explore les pages d'un comics prenant vie où l'encre est la ressource la plus précieuse et chaque salle est une case de comics. Découvre pourquoi John Kowalsky, le créateur de la célèbre série Fury Unleashed, fait face à des problèmes de créativité et essaie de lui venir en aide.