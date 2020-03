-Blue Fire (Été 2020 / Exclusivité temporaire console)-Baldo (Été 2020 / Exclusivité temporaire console)-I Am Dead (Exclusivité temporaire)-B.ARK (Fin 2020 / Exclusivité temporaire)-Cyanide & Happiness – Freakpocalypse (Été 2020 / Exclusivité temporaire console)-Summer in Mara (Printemps 2020 / Exclusivité temporaire console)-Quantum League (Fin 2020 / Annoncé aussi sur Switch)-The Good Life (2020 / Annoncé aussi sur Switch)-The Last Campfire (Été 2020)-PixelJunk Eden 2 (Été 2020)-Faeria (Printemps 2020)-Eldest Souls (Été 2020 / Exclusivité temporaire / Annoncé aussi sur Switch)-Blair Witch (Été 2020)-Ghost of a Tale (Printemps 2020)-Sky : Children of the Light (Été 2020)-Sky Racket (Disponible / aussi sur PC)-Superliminal (Été 2020)-Wingspan (Été 2020 / Annoncé aussi sur Switch)-Dicey Dungeons (2020)-Bounty Battle (Été 2020)-Moving Out (Démo disponible tout supports)-Exit the Gungeon (Disponible exclusivité console)