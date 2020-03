Tests

Dans le monde paisible et joyeux des Pokémons, voilà que… Bon nan on ne va pas vous faire un synopsis de deux paragraphes sur l’histoire depuisqu’il n’y a de toute façon pas matière à, et qu’on peut résumer les choses très simplement : un humain se réveille un beau matin transformé en Pokémon, et va profiter de la situation pour, accompagné d’un allié, accomplir des missions de sauvetage pour le village local. Voilà. C’est mignon mais il n’y a pas vraiment grand-chose à raconter et même si l’on sourit devant certaines situations de « teams » où les bestioles prennent le rôle de caricatures (les méchants, les gros balaises…), tout cela reste random comme un peu toute l’histoire de la franchise à quelques exceptions près.est donc le remake du tout premier épisode de cette saga spin-off, donc tiré de la GBA/DS (il était sorti en deux versions), permettant de proposer un nouveau rendu graphique qui va de l’intéressant (la patte esthétique du village est bien cool) à du très bof (tous les donjons, syndrome de la génération aléatoire). Le cœur du jeu reste le même avec des petits ajouts sur le chemin comme dès le départ, un choix bien plus large de créatures à incarner, idem pour le partenaire que l’on doit aussi sélectionner. Et à partir de là, tout se passe très simplement : à quelques cinématiques près qui font progresser le « scénario », chaque jour incarne son aventure avec d’abord le passage au village pour acheter/vendre des objets, récupérer son lot de missions et ensuite partir explorer un donjon accompagné de son pote, donjon que l’on explore sur le principe assez vieillot du case par case où le temps ne passe uniquement que lorsque vous effectuez une action (déplacement, attaque...).Les premières sessions se montrent très lentes, on ne va pas se mentir, et le véritable intérêt du jeu prend le pas quand on débloque enfin le système de rang (qui motive à effectuer des missions annexes) et surtout la possibilité de recruter des alliés, là encore avec des effets plus développés que dans les originaux. Déjà, avant même de se lancer dans un donjon, on peut être désormais trois au lieu de deux et même à l’intérieur, on peut en recruter cinq supplémentaires, certains pouvant ensuite rejoindre définitivement nos rangs à condition d’avoir développé les camps adéquats. Le principe est simple à ceci près que la difficulté est purement aléatoire, ce qui est certes commun au genre D-RPG & rogue, mais avec un ressenti accentué : à moins de faire n’importe quoi, et ça devient difficile vu les nombreux ajouts pour l’accessibilité, la majorité de l’aventure est bien trop facile (on va dire que c’est pour plaire à un certain public) mais il suffit d’un ou deux couacs pour que l’échec intervienne brutalement. Et on parle bien de couacs qui ne sont pas de notre ressort : aucun pop de bouffe, bestioles qui ne veulent pas nous rejoindre (déjà que l’IA est pas fameuse)…On s’y fait et il y a de toute façon des solutions d’urgence (éteindre la console en lançant au préalable un appel d’aide pour être sauvé par un autre joueur, voir le faire vous-même avec une team B), sans oublier de tout simplement savoir un minimum jouer en apprenant à exploiter les principes force/faiblesse communs à la série, avec même une nouvelle option pour farmer sauvagement en échange de tickets. Mais voilà… Un D-RPG a ses défauts qui sont compensés par tout ce qui l’englobe et devant ici le manque de challenge (qu’on ne trouvera qu’en post-game, donc après une vingtaine d’heures quand même) et l’évolution trop lente de nos créatures pour véritablement constater des différences notables d’un « jour » à l’autre, n’en ressort que l’aspect répétitif qui ne pourra que lasser la majorité du public. Même si on est fan de Pikachu et ses centaines de copains.