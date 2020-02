Véhicules neufs - Aston Martin DBR9 GT1 2010 - Fiat 500 1.2 8V Lounge SS 2008 - Nissan 180SX Type X 1996 De plus, les nouvelles manches suivantes sont ajoutés dans la Ligue GT: Ligue débutant : 2 nouvelles manches ajoutées au FR Challenge Ligue amateur : 2 nouvelles manches ajoutées à la Coupe du Groupe 3 Ligue professionnelle : 2 nouvelles manches ajoutées à la Coupe Lamborghini. Endurance League : 1 nouvelle manche ajoutée à la Compétition X2019 Endurance Series.

posted the 02/26/2020 at 02:21 PM by jenicris