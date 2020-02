Pixel Reef (studio de Éric Chahi : Another World, Heart of Darkness...) a publié un nouveau trailer pour Paper Beast en dévoilant le mode "Sandbox" du jeu:

Voici un aperçu du mode, via Pixel Reef:

Un mode de jeu entièrement autonome, Sandbox permet aux joueurs de créer leurs propres domaines virtuels uniques et libres, des créatures fantastiques qui l'habitent, à la météo et au terrain lui-même.



Le nouveau mode Sandbox se rapproche d'une expérience d'un jeu où l'on est un dieu, car l'expérimentation active avec l' écosystème intrigant de Paper Beast joue un rôle majeur. Les joueurs peuvent former et manipuler l'environnement, influencer la météo et expérimenter avec le moteur physique qui alimente Paper Beast .



Découvrez les caractéristiques distinctes de la faune de Paper Beast dans ce tout nouveau mode, car le comportement des créatures dépend profondément des éléments. Une attention particulière est accordée à l'immersion et à la simulation environnementale. Les joueurs peuvent interagir avec onze espèces animales hybrides différentes, ainsi que des plantes, des éléments géologiques et même le soleil.



Le mode "Sandbox" de Paper Beast coexistera avec une histoire captivante dans laquelle des joueurs-explorateurs intrépides découvrent un monde virtuel en plein essor où les environnements et les animaux originaux ont indépendamment évolué à partir du code perdu et des données oubliées. Après une narration tacite, les joueurs vont résoudre des énigmes environnementales et interagir avec une faune fascinante qui adapte son comportement aux actions du joueur.

Paper Beast sortira sur Playstation VR lors de ce trimestre.