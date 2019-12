Éditeur : Steel Mantis

Développeur : Big Sugar

Genre : Action

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Russe / Japonais / Polonais / Portugais / Turc / Finnois / Coréen / Chinois.

DLC "Full Metal Mode" Disponible et Gratuit

-Tous les objets d'améliorations, armes et améliorations sont transférés entre les parties

-La santé, l'attaque et l'agressivité des ennemis sont augmentées

-Les boss reçoivent les mêmes bonus, ainsi que de nouveaux schémas d'attaque

-Therion reçoit plus de dégâts

-Nouvelle arme de destruction

-Nouveau succès pour avoir terminé le mode Full Metal

Après avoir mystérieusement disparu des cartes galactiques, la forteresse de Valfaris a soudainement réapparu dans l'orbite d'un soleil moribond. Autrefois paradis autonome, la citadelle grandiose est aujourd'hui le théâtre d'une obscurité grandissante. Vous incarnez Therion, un fils sans peur et fier de Valfaris, qui retourne chez lui pour découvrir la vérité sur son destin maudit...